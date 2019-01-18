2019-01-18T12:26:49+03:00
Происшествия

Минобороны РФ подтвердило спасение двух летчиков Су-34 на Дальнем Востоке

Ранее стало известно о столкновении двух истребителей-бомбардировщиков над акваторией Японского моря
Дарья ИВАШКИНА
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Истребитель-бомбардировщик Су-34Истребитель-бомбардировщик Су-34Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 18 января, удалось найти и спасти двух летчиков истребителя-бомбардировщика Су-34, который потерпел крушение на Дальнем Востоке в результате столкновения с другим российским военным самолетом. Эту информацию уже подтвердили в Минобороны РФ.

Как выяснилось, второго летчика также нашли в море, после чего его подняли на борт участвовавшего в поисково-спасательной операции вертолета. «Вертолетчиками Восточного военного округа обнаружен второй пилот. С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плотом, и летчик был поднят на борт вертолета», - говорится в заявлении министерства.

Также там подчеркивается, что состояние спасенного пилота удовлетворительное.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, о спасении первого летчика стало известно чуть ранее в пятницу. Причем тогда отмечалось, что операцию по поиску и спасению экипажа Су-34 пришлось проводить в сложных погодных условиях: в районе падения истребителя в настоящее время бушует четырехбалльный шторм.

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