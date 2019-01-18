В США предупредили о скорой приостановке работы федеральной судебной системы

СЕГОДНЯ 19:29 2019-01-18T19:29:03+03:00

Если ситуация с шатдауном не будет разрешена, то из-за отсутствия бюджетных средств с начала февраля ожидается заморозка выплат зарплат судьям

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В Соединённых Штатах Америки у федеральных судов заканчиваются деньги, поскольку продолжается частичное прекращение работы правительства и они остаются без бюджетирования. Это вызывает опасения, что правовая система будет значительно ослаблена, если противостояние властей не будет урегулировано в ближайшее время.

По данным The New York Times, суды уже существенно сократили расходы на поездки и наем новых сотрудников. По данным административной канцелярии судов США, которая оказывает поддержку судебной системе, назначенные судом частные адвокаты работают без оплаты с конца декабря.

Министерство юстиции входит в число органов исполнительной власти, финансирование которых полностью иссякло. По просьбе Министерства некоторые федеральные суды издали постановления об отсрочке рассмотрения гражданских дел, стороной которых является Министерство юстиции.

Если у судебной власти закончатся деньги, суды по всей стране сократят свою работу до «критически важных» дел. Тысячи работников судов перестанут получать зарплату, некоторые работники, как ожидается, будут уволены, и большинство гражданских дел могут быть остановлены. Все это относится и к обслуживающему персоналу, отвечающему за пожарную безопасность и работу систем жизнеобеспечения зданий.

«Нам уже приходится принимать то, что я называю сортировочными решениями, относительно того, что мы можем сделать, а что нет», - передает The New York Times слова главного судьи Рубен Кастильо из федерального окружного суда Северного округа Иллинойса.

Напомним, что деятельность правительства США частично приостановлена с 22 декабря 2018 года из-за отсутствия бюджетных средств, причиной которого стал шатдаун, поскольку республиканцам и демократам не удалось согласовать госбюджет. Как ранее писала kp.ru, этот шатдаун стал самым длинным в американской истории, а проблема связана со строительством стены на границе с Мексикой, на которую Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят выделить из казны свыше 5 миллиардов долларов. Демократы же отвечают, что они не готовы одобрить выделение из федерального бюджета таких крупных средств. Они предлагают лишь $1,3 млрд.