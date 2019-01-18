2019-01-18T23:57:19+03:00
Политика

ФРГ и Франция готовы финансировать миссию по мониторингу в Керченском проливе

Глава МИД Германии провел переговоры с украинским коллегой
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава МИД ФРГ Хайко МаасГлава МИД ФРГ Хайко МаасФото: REUTERS
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ФРГ и Франция готовы взять на себя расходы по обеспечению мониторинговой миссии в Керченском проливе, если договоренность по ней будет достигнута. Такое заявление сделал глава МИД Германии Хайко Маас в пятницу.

"Возникнут затраты, которые мы возьмём на себя. В конце-концов должно быть решение прозрачным, все стороны должны дать своё согласие", - заявил он после переговоров с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

По словам Мааса, согласование создания миссии и ее формат только начато. Он пообещал, что в ходе переговоров будут учитываться вопросы, которые ему озвучил украинский коллега, передает РИА Новости.

"И у российской стороны есть некоторые вопросы, которые имеют большое значение. То есть мы ещё не так далеко продвинулись, чтобы говорить что эта миссия уже существует. Как она будет выглядеть, будет зависеть от того, как будут идти переговоры в дальнейшем", - добавил Маас.

Ранее сайт "КП" цитировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который отметил, что если идея мониторинга в Керченском проливе "состоит в необходимости облечь все это какую-то политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать некие решения, то мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался нормандский формат".Он также напомнил, что президент России Владимир Путин одобрил идею канцлера Германии Ангелы Меркель еще месяц назад, но до сих пор никто из наблюдателей не приехал.

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