Лавров ответил на предложение Меркель отправить немецких и французских специалистов в Керченский пролив

В пятницу глава российского МИДа заверил, что Керченский пролив открыт для западных специалистов. Только они сами не едут.

- Уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить германским специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности: там лоцманская проводка присутствует и так далее. И президент Путин тут же согласился, - сказал Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом. - Прошло уже больше месяца, но пока никаких приездов мы не наблюдаем. И вот сегодня господин Маас передал мне предложение, которое как-то упаковывает эту простую поездку в некий документ, который «должен быть согласован с Украиной». Мы сказали честно, если наши коллеги заинтересованы в том, что обещал президент Путин канцлеру Меркель, это можно сделать сегодня, завтра, в любой момент. Если идея состоит в необходимости облечь все это какую-то политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать некие решения, то мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался нормандский формат, - подчеркнул министр.

По словам Лаврова, свое предложение канцлер ФРГ озвучила на встрече «большой двадцатки».

ЕВРОПЕЙЦЫ НЕ ОЖИДАЛИ, ЧТО РОССИЯ СОГЛАСИТСЯ

- Они и не думали, что Москва окажется настолько открытой, - рассказал "КП" политолог Богдан Безпалько. - А для нас это хороший шанс показать, что вся эта территория свободна для мирного мореплавания и открыта для международного наблюдения. Россия демонстрирует свою открытость. А в Берлине делали заявления, руководствуясь все той же логикой конфронтации. И больше ничем.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Три корабля ВМСУ (Военно-морских сил Украины) нарушили российскую границу. Войдя в территориальные воды России, они попытались из Черного моря прорваться в Азовское через Керченский пролив. На все требования погранслужбы ФСБ остановиться украинцы не реагировали. В результате по ним был открыт предупредительный огонь, а плавсредства вместе с экипажами - задержаны.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Украина собирается в новый поход через Керченский пролив и готова взорвать Крымский мост

На самом деле такие интервью бывают очень полезны - можно при случае предъявить как весомый аргумент в оправданности своих действий. Чтобы никто не задавал глупых вопросов: зачем они открыли огонь по кораблям-нарушителям? Да затем, что никогда не знаешь, чего от украинского командования можно ожидать (подробности)