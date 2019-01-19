2019-01-19T17:10:19+03:00
Общество

Специалист Фобоса рассказал про зимнюю грозу, которую зафиксировали прошлой ночью в Москве

Михаил Леус в эфире Радио "Комсомольская правда" назвал случившееся редким природным явлением
Виктория ИВАШЕЧКИНАЛилия БУЛАТОВА
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Специалист Фобоса рассказал про зимнюю грозу, которую зафиксировали прошлой ночью в МосквеСпециалист Фобоса рассказал про зимнюю грозу, которую зафиксировали прошлой ночью в МосквеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" о зимней грозе, которая была зафиксирована прошлой ночью в Москве.

Эксперт ответил на вопросо том, чем отличается зимняя гроза от летней и как часто ее можно наблюдать. Леус назвал подобное природное явление редкостью, которая фиксируется в природе раз в десять лет.

- В принципе образования грозы, что зимой, что летом, никакой разницы нет. Чаще всего эти явления возникают на холодных атмосферных фронтах, что и было накануне в Москве. В поздние вечерние часы, даже ночью, по территории московского региона прошел холодный атмосферный фронт, - отметил Леус.

Еще вчера в Москве отмечалась самая настоящая оттепель, температура воздуха была около +3 градусов. Однако уже сегодня утром температура понизилась до -7 градусов.

- Вот такие контрасты температур, плюс большая влагонасыщенность этого атмосферного фронта и стали причинами такого достаточно редкого явления, как зимняя гроза, - подчеркнул специалист.

К слову, последний раз в Москве зимняя гроза могла быть замечена москвичами в феврале 2015 года, а по климату такое явление наблюдается один раз в 10-11 лет.

Как отметил Михаил Леус, зимняя гроза является не такой "шумной", как летняя. Падающий снег делает звуки грома менее контрастными и яркими, поэтому зимой он практически не слышен.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Гром и молния в середине января: над Москвой пронеслась снежная гроза. Жителей столицы напугали раскаты грома январской ночью.

Снежная гроза в Москве.Гром и молния среди января

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