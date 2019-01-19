2019-01-19T04:29:39+03:00
Политика

В МИД прокомментировали заморозку ситуации с Россией в ПАСЕ

Юристы отметили несоответсвие документов ассамблеи уставу Совета Европы
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Парламентская ассамблея Совета ЕвропыПарламентская ассамблея Совета ЕвропыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Парламентской ассамблее Совета Европы понимают, какие последствия могут быть у замораживание ситуации с Россией. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"В комитете министров Совета Европы понимают опасность того, что замораживание такой ситуации несет риски для самого существования Совета Европы", - сказал он.

По его словам, лишение России права голоса в ПАСЕ противоречит уставу Совета Европы, в котором прописано равноправие всех стран-участниц.

"На сегодняшний день существуют и подготовлены юридические заключения. Вывод этого заключения совершенно четкий – он фиксирует наличие серьезного несоответствия документов ПАСЕ правилам процедур и регламентов, уставным документам Совета Европы", - заявил Грушко журналистам.

Замминистра подчеркнул, что теперь уже главный вопрос - не возвращение российских депутатов в ПАСЕ, а преодоление фундаментального различия между подходами ПАСЕ и комитета Европы, передает РИА Новости.

"Потому что если его оставить, это будет означать, что любая страна по сугубо политическим причинам может быть подвергнута дискриминации", - пояснил дипломат.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 17 января Госдума единогласно приняла проект заявления "О ситуации вокруг российского участия в ПАСЕ". Депутаты отказались направлять делегацию РФ на зимнюю сессию ассамблеи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Риге отметили крещенские купания в Западной Двине
Болгария экстрадировала россиянина Жукова в США
Демократы США обвинили РФ в попытке взлома серверов партии в ноябре 2018 года
Умер диктор и телеведущий Виктор Мочалов
Разведка США доложила об успешном испытании в России новой ПРО "Нудоль"
Гром и молния в середине января: над Москвой пронеслась снежная гроза
Умер сатирик Семен Лившин
S&P подтвердило валютный рейтинг России на инвестиционном уровне "ВВВ-"
У храма канонической православной церкви в Сумах прогремел взрыв
ФРГ и Франция готовы финансировать миссию по мониторингу в Керченском проливе
Трамп собирает деньги на кирпичи для демократов
Трамп планирует вторую встречу с Ким Чен Ыном на конец февраля
Мужчина совершил самосожжение в центре Праги
Генсек ООН призвал США и Россию приложить усилия для сохранения ДРСМД
Минобороны сообщило об обнаружении тела еще одного летчика Су-34
На северо-востоке Чехии обнаружена 100-килограммовая авиабомба
WSJ: В США подумывают отказаться от пошлин на китайские товары
Самый большой в России завод по сортировке мусора переходит на круглосуточную работу
В Татарском проливе обнаружено тело одного из летчиков Су-34
Москва вошла в десятку самых привлекательных и дешевых столиц мира
Представители США и КНДР провели переговоры в Стокгольме
В Роскосмосе представили проект системы спутников "Государево око"
Полиция Германии задержала мужчину, захватившего заложницу в клинике
В Таиланде арестовали вора-путешественника, который летал по миру и воровал чемоданы в аэропортах
Сотни мигрантов пробрались в США из Мексики через подкоп под стеной
Китай выразил крайнее недовольство новой стратегией ПРО США
В США предупредили о скорой приостановке работы федеральной судебной системы