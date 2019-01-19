В МИД прокомментировали заморозку ситуации с Россией в ПАСЕ

СЕГОДНЯ 04:29 2019-01-19T04:29:39+03:00

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В Парламентской ассамблее Совета Европы понимают, какие последствия могут быть у замораживание ситуации с Россией. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"В комитете министров Совета Европы понимают опасность того, что замораживание такой ситуации несет риски для самого существования Совета Европы", - сказал он.

По его словам, лишение России права голоса в ПАСЕ противоречит уставу Совета Европы, в котором прописано равноправие всех стран-участниц.

"На сегодняшний день существуют и подготовлены юридические заключения. Вывод этого заключения совершенно четкий – он фиксирует наличие серьезного несоответствия документов ПАСЕ правилам процедур и регламентов, уставным документам Совета Европы", - заявил Грушко журналистам.

Замминистра подчеркнул, что теперь уже главный вопрос - не возвращение российских депутатов в ПАСЕ, а преодоление фундаментального различия между подходами ПАСЕ и комитета Европы, передает РИА Новости.

"Потому что если его оставить, это будет означать, что любая страна по сугубо политическим причинам может быть подвергнута дискриминации", - пояснил дипломат.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 17 января Госдума единогласно приняла проект заявления "О ситуации вокруг российского участия в ПАСЕ". Депутаты отказались направлять делегацию РФ на зимнюю сессию ассамблеи.