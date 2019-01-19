2019-01-19T04:53:59+03:00
Общество

Болгария экстрадировала россиянина Жукова в США

Мужчину обвиняют в компьютерном мошенничестве
Юлия ДИВЕЕВА
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Гражданина России экстрадировали из Болгарии в США по обвинению в кибермошенничествеГражданина России экстрадировали из Болгарии в США по обвинению в кибермошенничествеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Власти Болгарии передали правоохранительным органам США россиянина Александра Жукова, которого в Штатах обвиняют в компьютерном мошенничестве. Об этом сообщило посольство РФ в Вашингтоне.

Экстрадиция прошла в пятницу. Сейчас Жуков содержится в тюрьме штата Нью-Йорк. Ему уже предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества.

"В настоящее время Жуков содержится в тюрьме города Бруклина, штат Нью-Йорк. В ближайшее время сотрудники генконсульства России в Нью-Йорке посетят соотечественника в тюрьме. Окажут ему все необходимое консульское содействие", - говорится на странице посольства РФ в сети "ВКонтакте".

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, 9 ноября 2018 года стало известно о задержании в Болгарии 38-летнего россиянина по запросу США. В прокуратуре страны уточнили, что мужчину задержали в Варне и заключили под стражу на 60 суток, затем его планируется экстрадировать в Соединенные Штаты.

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