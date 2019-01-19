Погода в Москве на 19 января 2019 года: в столице подморозит до -6 градусов

19 Янв. 07:15 2019-01-19T07:15:09+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 19 января 2019 года. Как отмечают специалисты, в субботу в столице немного подморозит: столбики термометров вновь опустятся ниже ноля. Так, воздух в городе остынет до -4…-6 градусов.

При этом небо опять затянут облака. Что касается осадков, то в первый выходной день этой недели ожидается лишь небольшой снег. Между тем метеорологи снова предупреждают о гололедице. Ветер же будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 20 января, температура воздуха составит -5…-7 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Кроме того, в темное время суток в мегаполисе также пройдет слабый снег. А на дорогах и тротуарах опять будет скользко.

Кстати, напомним, ранее на этой неделе в Москве отмечалась первая в наступившем году оттепель. Как сообщал сайт kp.ru, потепление и погоду в стиле «еврозимы» в столицу принес атлантический циклон. Так, ночь на пятницу, 18 января, стала самой теплой в городе с начала зимы: столбики термометров на главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, к 06:00 мск поднимались до отметки в +1,9 градуса.

При этом, по прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в мегаполис хоть и с опозданием, но придут крещенские морозы.