2019-01-19T07:37:51+03:00
Происшествия

Второй за сутки пожар произошел на трубопроводе в Мексике

На этот раз возгорание произошло в необитаемом районе штата Керетаро
Дарья ИВАШКИНА
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Второй за сутки пожар произошел на трубопроводе в МексикеВторой за сутки пожар произошел на трубопроводе в МексикеФото: REUTERS
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В субботу утром, 19 января, стало известно о втором за сутки пожаре на трубопроводе в Мексике. На этот раз возгорание произошло на участке трубы, расположенной в муниципалитете Сан-Хуан-дель-Рио, что в штате Керетаро.

Между тем, как сообщает государственная нефтегазовая компания Pemex, никакой угрозы для населения в настоящее время нет, так как ЧП случилось в необитаемом районе.

Однако, по данным местного управления общественной безопасности, на месте происшествия уже работают службы гражданской обороны и сотрудники чрезвычайных служб. Кроме того, пожаром занимаются специально подготовленные сотрудники Pemex.

Кстати, как отмечается в Twitter мексиканской нефтегазовой компании, инцидент произошел из-за нелегальной врезки.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, чуть ранее взрыв прогремел на трубопроводе в мексиканском штате Идальго. По последним данным, в результате того ЧП погибли не менее 20 человек, и еще более 70 пострадали. Стоит отметить, что все эти люди собирали топливо из крупного трубопровода Туспан-Тула на месте незаконной врезки.

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