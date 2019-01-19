2019-01-19T08:03:03+03:00
Политика

В Киеве рассказали, как на Украину попадает российская нефть

Как признали в незалежной, закупать европейское черное золото стране невыгодно
Дарья ИВАШКИНА
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В Киеве рассказали, как на Украину попадает российская нефтьВ Киеве рассказали, как на Украину попадает российская нефтьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Киеве рассказали, как на Украину попадает российская нефть. Как заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, незалежная покупает топливо у Белоруссии, которая, «абсолютно разумеется, вырабатывает его из российской нефти».

«У нас нефти нет - это военная тайна? Нет. Нам приходится ее закупать, нам приходится покупать большое количество топлива, которым пользуется вся страна, у Белоруссии, которая, абсолютно разумеется, вырабатывает его из российской нефти, но нам это выгодно», - сказал Тука в эфире украинского телеканала «112 Украина».

При этом чиновник заметил, что закупать европейское черное золото Украине невыгодно. «У нас альтернатива какая - закупать европейскую нефть. Потянем ли мы с вами европейское топливо?» - добавил политик.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, действительно, до этого года Белоруссия получала из России нефть без экспортных пошлин, перерабатывала ее на своих заводах в бензин и дизтопливо и продавала за рубеж уже по рыночным ценам. В том числе и Украине. Однако с этого года наша страна решила отказаться от экспортных пошлин, постепенно переведя их в налоги на нефтяников внутри страны. Таким образом, Минску скоро придется платить за нефть по мировой цене.

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