В Киеве рассказали, как на Украину попадает российская нефть
В Киеве рассказали, как на Украину попадает российская нефть. Как заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, незалежная покупает топливо у Белоруссии, которая, «абсолютно разумеется, вырабатывает его из российской нефти».
«У нас нефти нет - это военная тайна? Нет. Нам приходится ее закупать, нам приходится покупать большое количество топлива, которым пользуется вся страна, у Белоруссии, которая, абсолютно разумеется, вырабатывает его из российской нефти, но нам это выгодно», - сказал Тука в эфире украинского телеканала «112 Украина».
При этом чиновник заметил, что закупать европейское черное золото Украине невыгодно. «У нас альтернатива какая - закупать европейскую нефть. Потянем ли мы с вами европейское топливо?» - добавил политик.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, действительно, до этого года Белоруссия получала из России нефть без экспортных пошлин, перерабатывала ее на своих заводах в бензин и дизтопливо и продавала за рубеж уже по рыночным ценам. В том числе и Украине. Однако с этого года наша страна решила отказаться от экспортных пошлин, постепенно переведя их в налоги на нефтяников внутри страны. Таким образом, Минску скоро придется платить за нефть по мировой цене.
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