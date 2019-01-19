В сети высмеяли Порошенко из-за фото с деревенскими детьми

СЕГОДНЯ 13:49 2019-01-19T13:49:36+03:00

Интернет-пользователей поразил контраст между политиком в дорогом пальто и школьниками с самодельными клюшками из лопат и палок

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Интернет-пользователи опять высмеяли президента Украины Петра Порошенко. На этот раз поводом стала фотография с деревенскими детьми, которых глава незалежной «увидел по дороге в Бердичев», когда те играли в хоккей.

Дело в том, что юзеров поразил контраст между политиком в дорогом пальто и школьниками в валенках с самодельными клюшками из лопат и палок. При этом некоторые пользователи призвали украинского лидера подарить ребятам настоящие хоккейные клюшки, а другие - попросили контакты ребят, чтобы самим выслать им спортивный инвентарь.

Также комментаторы обратили внимание на то, что Порошенко сфотографировался с детьми «для предвыборного пиара», ведь 31 марта 2019 года в незалежной должны пройти выборы президента. «Мне нравится внимание президента к детям, однако по правде, если бы не выборы, никто бы этих детей и не заметил», - написала Любовь Ливень.

А Денис Солодкий выразил надежду на то, что глава государства после этой встречи поймет, в каком бедственном положении находится страна: «Может дойдет до него наконец-то, что пора поднимать страну, по ребятам видно состояние экономики. Кто в чем играет, даже без коньков».

Кстати, стоит отметить, что в сети уже не раз поднимали на смех украинского лидера. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, недавно Порошенко высмеяли за празднование юбилея «украинского» Ан-225. При этом интернет-пользователи напомнили президенту незалежной о том, что самолет является достижением советского авиастроения.