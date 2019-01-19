Глава РУСАДА попросил WADA не лишать агентство статуса соответствия
В субботу, 19 января, появилась информация о том, что глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус направил письмо исполнительному комитету Всемирного антидопингового агентства (WADA) с просьбой подтвердить статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.
Как отмечается в послании, лишение РУСАДА статуса соответствия ограничит право чистых спортсменов РФ на участие в международных соревнованиях, а также лишит WADA «надежной системной антидопинговой опоры в России при преодолении кризисных явлений в спорте», передает ТАСС.
Кроме того, Ганус рассказа о системной работе по комплексному преобразованию РУСАДА. В частности, как заметил глава Российского антидопингового агентства, в прошлом году в ходе двух внутренних расследований были выявлены нарушения со стороны прежнего состава сотрудников организации. Как выяснилось, свыше 100 тысяч протоколов допинг-контроля не были введены в систему ADAMS (антидопинговую базу данных). При этом в настоящее время ввод этих данных практически завершен.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство объявит решение исполкома по РУСАДА 22 января.
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