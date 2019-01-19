Николая Валуева раскритиковали за купание в проруби "с подогревом"
Пользователи соцсети Instagram раскритиковали российского политика и бывшего боксера-тяжеловеса за видео, в котором депутат Госдумы окунается в прорубь в Крещение.
По мнению подписчиков, Валуев искупался в проруби "с подогревом": они обратили внимание на ключ, бьющий изз-под воды.
- Походу там подогрев стоит, - пошутил один из подписчиков Валуева.
- Снизу труба с горячей водой ключем бьет, вот и пар идет, - отметил другой пользователь соцсети.
Подписчики также обратили внимание на "особенный", по их мнению, лед.
- Лед особенный, специальный! Не тает совсем, - пошутил один из подписчиков Николая Валуева.
Известно, что Валуев окунулся в прорубь в деревне Сярьги Всеволожского района в Ленинградской области. По словам бывшего оксера, температура на момент купания составила - 22 градуса. Однако, как заметили метеорологи, в регионе было не холоднее минус 12.
Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что Путин искупался на Крещение в проруби в Подмосковье. .