2019-01-19T15:51:12+03:00
Общество

Николая Валуева раскритиковали за купание в проруби "с подогревом"

Депутат Госдумы и бывший боксер опубликовал видео с празднования Крещения
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Николая Валуева раскритиковали за купание в проруби "с подогревом"Николая Валуева раскритиковали за купание в проруби "с подогревом"Фото: Артем КИЛЬКИН
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Пользователи соцсети Instagram раскритиковали российского политика и бывшего боксера-тяжеловеса за видео, в котором депутат Госдумы окунается в прорубь в Крещение.

По мнению подписчиков, Валуев искупался в проруби "с подогревом": они обратили внимание на ключ, бьющий изз-под воды.

- Походу там подогрев стоит, - пошутил один из подписчиков Валуева.

- Снизу труба с горячей водой ключем бьет, вот и пар идет, - отметил другой пользователь соцсети.

Подписчики также обратили внимание на "особенный", по их мнению, лед.

- Лед особенный, специальный! Не тает совсем, - пошутил один из подписчиков Николая Валуева.

Известно, что Валуев окунулся в прорубь в деревне Сярьги Всеволожского района в Ленинградской области. По словам бывшего оксера, температура на момент купания составила - 22 градуса. Однако, как заметили метеорологи, в регионе было не холоднее минус 12.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что Путин искупался на Крещение в проруби в Подмосковье. .

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