Полицейские задержали 12 участников протеста "желтых жилетов" в Париже
В Париже во время проведения десятой акции протеста "желтых жилетов" зполиция задержала 12 участников митинга.
В полиции подчеркнули, что причиной задержаний манифестантов стало наличие у них запрещенных предметов, которые могли стать оружием. Полицейские отметили, что некоторые участники манифестации жгут файеры и дымовые шашки.
Несмотря на это, стражи порядка отмечают, что на сей раз атмосферу можно охарактеризовать как спокойную, сообщает "ТАСС".
Помимо стандартных транспарантов с требованием "референдума народной инициативы" и лозунгами об отставке властей, в этот раз присутствовало множество табличек в поддержку пострадавших в ходе предыдущих манифестаций участников движения.
Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что «Желтые жилеты» пообещали устроить самую массовую акцию в Париже. Активисты планируют вывести на улицы французской столицы миллион человек.
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