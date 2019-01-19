Полицейские задержали 12 участников протеста "желтых жилетов" в Париже

СЕГОДНЯ 16:18 2019-01-19T16:26:13+03:00

Подозрение правоохранителей вызвали наличие у митингующих запрещенных предметов, которые могли потенциально служить оружием

Изменить размер текста: A A

В Париже во время проведения десятой акции протеста "желтых жилетов" зполиция задержала 12 участников митинга.

В полиции подчеркнули, что причиной задержаний манифестантов стало наличие у них запрещенных предметов, которые могли стать оружием. Полицейские отметили, что некоторые участники манифестации жгут файеры и дымовые шашки.

Несмотря на это, стражи порядка отмечают, что на сей раз атмосферу можно охарактеризовать как спокойную, сообщает "ТАСС".

Помимо стандартных транспарантов с требованием "референдума народной инициативы" и лозунгами об отставке властей, в этот раз присутствовало множество табличек в поддержку пострадавших в ходе предыдущих манифестаций участников движения.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что «Желтые жилеты» пообещали устроить самую массовую акцию в Париже. Активисты планируют вывести на улицы французской столицы миллион человек.