«Желтые жилеты» пообещали устроить самую массовую акцию в Париже

СЕГОДНЯ 11:35 2019-01-19T11:35:11+03:00

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В субботу, 19 января, в Париже должна пройти очередная акция протеста «желтых жилетов», уже десятая по счету. Причем, как обещают организаторы, это будет самая масштабная акция во французской столице.

Так, название десятой демонстрации - «Действие 10: Миллион в Париже» - говорит само за себя: именно миллион человек активисты планируют вывести на парижские улицы в эту субботу.

Однако протесты, как ожидается, пройдут не только в Париже, но и в таких французских городах, как Бордо, Лион, Нанси, Ла Рошель, Тулуза, Руан и Лилль.

Кстати, перед новой волной протестов в Пятой республике мобилизованы более 80 тысяч полицейских и жандармов, пишет газета 20 Minutes. При этом власти Парижа вообще решили установить в центре города периметр безопасности, охватывающий улицы, ведущие к Елисейскому дворцу и другим правительственным учреждениям.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, протесты «желтых жилетов» проходят во Франции каждую субботу уже на протяжении полутора месяцев. Причем сначала активисты выступали только против повышения цен на бензин. Однако вскоре список требований расширился. В частности, теперь демонстранты хотят, чтобы власти Пятой республики повысили минимальный размер оплаты труда и ужесточили контроль за нелегальной миграцией.