2019-01-19T11:35:11+03:00
В мире

«Желтые жилеты» пообещали устроить самую массовую акцию в Париже

Активисты планируют вывести на улицы французской столицы миллион человек
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Протесты «желтых жилетов» проходят во Франции каждую субботу уже на протяжении полутора месяцевПротесты «желтых жилетов» проходят во Франции каждую субботу уже на протяжении полутора месяцевФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 19 января, в Париже должна пройти очередная акция протеста «желтых жилетов», уже десятая по счету. Причем, как обещают организаторы, это будет самая масштабная акция во французской столице.

Так, название десятой демонстрации - «Действие 10: Миллион в Париже» - говорит само за себя: именно миллион человек активисты планируют вывести на парижские улицы в эту субботу.

Однако протесты, как ожидается, пройдут не только в Париже, но и в таких французских городах, как Бордо, Лион, Нанси, Ла Рошель, Тулуза, Руан и Лилль.

Кстати, перед новой волной протестов в Пятой республике мобилизованы более 80 тысяч полицейских и жандармов, пишет газета 20 Minutes. При этом власти Парижа вообще решили установить в центре города периметр безопасности, охватывающий улицы, ведущие к Елисейскому дворцу и другим правительственным учреждениям.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, протесты «желтых жилетов» проходят во Франции каждую субботу уже на протяжении полутора месяцев. Причем сначала активисты выступали только против повышения цен на бензин. Однако вскоре список требований расширился. В частности, теперь демонстранты хотят, чтобы власти Пятой республики повысили минимальный размер оплаты труда и ужесточили контроль за нелегальной миграцией.

Еще больше материалов по теме: «"Желтые жилеты" в Париже протестуют против роста цен на бензин»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Джордж Буш накормил федеральных служащих пиццей
Минсельхоз отметил небольшой рост цен на некоторые продукты
Аваков рассказал о нарушениях кандидатов в президенты Украины
Умер миллиардер Генри Си - самый богатый человек Филиппин
В Чувашии попросили списать долги за газ
Зеленский рассказал о встрече с Порошенко
В Крыму ответили на предложение Берлина по Керченскому проливу
В Москве на Ферганской улице второй раз за неделю просел грунт
Токио согласился провести переговоры о переименовании Японского моря
В США украли коллекцию комиксов о Бэтмене стоимостью $1,4 млн
Трамп не планирует объявлять режим ЧП в связи с шатдауном
На Бали введут налог для туристов в $10
Трамп отметил недостоверность статьи о переговорах по Trump Tower в Москве
В Киеве рассказали, как на Украину попадает российская нефть
В Подмосковье один человек погиб в ДТП с участием четырех иномарок
Второй за сутки пожар произошел на трубопроводе в Мексике
Офис спецпрокурора Мюллера опроверг статью BuzzFeed о лжи Коэна Конгрессу
Погода в Москве на 19 января 2019 года: в столице подморозит до -6 градусов
В Мексике 20 человек погибли при взрыве на бензопроводе
Foreign Policy: Бояться надо российских ракет с обычными боеголовками
В Риге отменили крещенские купания в Западной Двине
Болгария экстрадировала россиянина Жукова в США
В МИД прокомментировали заморозку ситуации с Россией в ПАСЕ
Демократы США обвинили РФ в попытке взлома серверов партии в ноябре 2018 года
Умер диктор и телеведущий Виктор Мочалов
Разведка США доложила об успешном испытании в России новой ПРО "Нудоль"
Гром и молния в середине января: над Москвой пронеслась снежная гроза
Умер сатирик Семен Лившин