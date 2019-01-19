2019-01-19T18:06:11+03:00
Происшествия

Число жертв взрыва трубопровода в Мексике увеличилось до 70 человек

Большинство из них находится в очень тяжелом состоянии
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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По последним данным число жертв взрыва трубопровода в Мексике увеличилось до 70 человек. За прошедшую ночь количество пострадавших возросло до 66, ранены 76 человек.

- Некоторые из них в тяжелом и очень тяжелом состоянии, - подчеркнул губернатор штата Идальго Омар Файяд.

Среди пострадавших - семеро юношей младше 18 лет и один мальчик 12 лет.

Напомним, взрыв прогремел вечером 18 января на крупном трубопроводе Туспан-Тула в штате Идальго, затем начался сильный пожар. Это случилось в тот момент, когда на месте незаконной врезки собрались около 350 местных жителей, чтобы набрать бензин в бидоны и канистры, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что второй за сутки пожар произошел на трубопроводе в Мексике. На этот раз возгорание произошло в необитаемом районе штата Керетаро.

Взрыв и пожар на бензопроводе в штате Идальго, Мексика.Двадцать человек сгорели, около 60 получили ожоги и травмы

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