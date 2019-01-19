2019-01-19T19:15:30+03:00
Спорт

Адвокат Кристоф Вишеманн заявил, что МОК скрыл доказательства невиновности российских атлетов перед Олимпиадой-2018

Он отметил, что "доказательств обвинений, выдвинутых информатором WADA Григорием Родченковым относительно событий в Сочи, нет"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Адвокат Кристоф Вишеманн заявил, что МОК скрыл доказательства невиновности российских атлетов перед Олимпиадой-2018Адвокат Кристоф Вишеманн заявил, что МОК скрыл доказательства невиновности российских атлетов перед Олимпиадой-2018Фото: EAST NEWS
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Немецкий адвокат Кристоф Вишеманн заявил, что Международный олимпийский комитет скрыл доказательства невиновности спортсменов из России перед Олимпийскими играми- 2018 в Пхёнчхане.

- МОК серьезно нарушил процессуальные права спортсменов и скрыл оправдательные доказательства от суда и стороны защиты, - подчеркнул Вишеманн.

Немецкий адвокат также отметил, что доказательств обвинений, которые были выдвинуты информатором WADA Григорием Родченковым относительно событий в Сочи, нет, сообщает "ТАСС".

- Родченков сам стал путаться в показаниях, история не такая, какой он нам ее представляет, главе комиссии WADA Ричарду Макларену следовало это признать на ранней стадии разбирательств, - отметил немецкий адвокат.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Григорий Родченков перед увольнением из РУСАДА угрожал «взорвать» ВАДА и МОК. Накануне жеребьевки финального турнира ЧМ-2018 Виталий Мутко сделал немало интересных заявлений о допинг-скандалах.

Ранее МОК прояснил причины недопуска российских спортсменов на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан. Комитет признал: «Невключение в список приглашенных не обязательно означает, что спортсмен нарушал антидопинговые правила».

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