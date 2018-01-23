МОК прояснил причины недопуска российских спортсменов на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан

23 Янв. 2018 2018-01-23T20:37:40+03:00

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Комиссия МОК выбивает сильнейших. Из 500 российских кандидатов отсеяны 111 спортсменов. В коньках нет Юскова и Кулижникова - это минус две возможных золотых медали. В шорт-треке мы лишились эстафет, в биатлоне - тоже. В фигурном катании тоже ударили по командному турниру. Если все так и останется, то шансы у России на победу будут только в двух-трех видах - хоккее, фигурном катании и может быть в сноуборде.

Вместе с тем Валери Фурнейрон - та, кто руководит комиссией МОК по допуску россиян на Олимпиаду, все-таки дала комментарии. «Невключение в список приглашенных не обязательно означает, что спортсмен нарушал антидопинговые правила», - заявила она. Но как же тогда быть с обещанием президента МОК Томаса Баха, что чистые спортсмены не должны пострадать?..

Коньки

Не приглашены: Ольга Фаткулина, Екатерина Шихова, Юлия Скокова, Анна Юракова, Елизавета Казелина, Виктория Филюшкина, Дарья Качанова; Денис Юсков, Павел Кулижников, Руслан Захаров.

Последствия: Без рекордсменов мира Юскова и Кулижникова сборной у нас нет. По большому счету зацепить медаль есть шанс лишь у Ольги Граф.

Шорт-трек

Не приглашены: Виктор Ан, Владимир Григорьев, Денис Айрапетян; Евгения Захарова, Татьяна Бородулина.

Последствия: Вместе с Виктором Аном из сборной убрали и двух его партнеров по эстафете, а это значит, что ждать побед не приходится.

Прыжки с трамплина

Не приглашен: Дмитрий Васильев

Последствия: Наш самый опытный прыгун уже выпал из элиты. Попадание других в десятку будет успехом.

Биатлон

Не приглашены: Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев

Последствия: У российского биатлона самый мрачный сезон в истории. Отстранение троих биатлонистов означает, что у нас нет мужской эстафетной команды. Ну и надежд на Шипулина тоже нет.

Лыжные гонки

Не приглашен: Сергей Устюгов

Последствия: У Устюгова тоже не лучший год, но все его соперники одним из главных своих конкурентов все равно называли россиянина.

Фигурное катание

Не приглашены: Ксения Столбова (выступает в паре с Федором Климовым в соренования спортивных пар). Танцы: Иван Букин (выступает вместе с Александрой Степановой в танцах).

Последствия: Пара Букин - Степанова не считалась претендентами на медали. А вот Ксения Столбова и Федор Климов - это потеря. Планировалось, что они могут помочь в командных соревнованиях, и имеют некоторые шансы на подиум и в соревнованиях спортивных пар.

Хоккей

Не приглашены: Антон Белов, Михаил Науменков, Сергей Плотников, Валерий Ничушкин.

Последствия: Потери обидные, но состав сборной России настолько силен, что даже отсутствие нескольких игроков не лишает ее статуса фаворитов. Не ключевые фигуры, можно без труда найти им замену из игроков КХЛ. Напомним, что хоккеисты, выступающие в НХЛ, вообще на Олимпиаду не едут.

Бобслей

Не приглашены: Роман Кошелев, Юлия Шокшуева

Последствия: на медальных планых не отразится.

Санный спорт

Не приглашены: Виктория Демченко, Татьяна Иванова

Последствия: На Иванову возлагались определенные надежды - она могла заехать в медли.

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