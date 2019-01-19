Дональд Трамп заявил, что он самый деятельный президент за всю историю США

СЕГОДНЯ 20:30 2019-01-19T20:30:59+03:00

Американский лидер похвастался, что всего за два года президентства сделал больше, чем любой глава государства со времен Линкольна

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Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter похвастался, что он самый деятельный президент за всю историю США. Американский лидер отметил, что всего за два года своего президентства сделал больше, чем любой глава государства со времен Авраама Линкольна.

- Ньют Гингрич (спикер нижней палаты американского Конгресса в президентство Билла Клинтона) только что заявил, что со времён Авраама Линкольна не было президента, к которому бы хуже или более несправедливо относились СМИ, чем к вашему любимому президенту — ко мне! В то же время не было ни одного президента, кто сделал бы больше во время первых двух лет на этом посту, - похвастался Трамп в соцсети.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что Дональд Трамп предрек обвал фондовых рынков в случае своего импичмента. Президент США назвал сегодняшнее состояние американской экономики "одним из лучших в истории".