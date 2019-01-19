2019-01-19T20:30:59+03:00
В мире

Дональд Трамп заявил, что он самый деятельный президент за всю историю США

Американский лидер похвастался, что всего за два года президентства сделал больше, чем любой глава государства со времен Линкольна
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дональд Трамп заявил, что он самый деятельный президент за всю историю СШАДональд Трамп заявил, что он самый деятельный президент за всю историю СШАФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter похвастался, что он самый деятельный президент за всю историю США. Американский лидер отметил, что всего за два года своего президентства сделал больше, чем любой глава государства со времен Авраама Линкольна.

- Ньют Гингрич (спикер нижней палаты американского Конгресса в президентство Билла Клинтона) только что заявил, что со времён Авраама Линкольна не было президента, к которому бы хуже или более несправедливо относились СМИ, чем к вашему любимому президенту — ко мне! В то же время не было ни одного президента, кто сделал бы больше во время первых двух лет на этом посту, - похвастался Трамп в соцсети.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что Дональд Трамп предрек обвал фондовых рынков в случае своего импичмента. Президент США назвал сегодняшнее состояние американской экономики "одним из лучших в истории".

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Париже полицейские применили водометы против митингующих "желтых жилетов"
Суд Норвегии арестовал россиянина, который напал с ножом на женщину
Насте Рыбке продлили задержание на трое суток
Адвокат Кристоф Вишеманн заявил, что МОК скрыл доказательства невиновности российских атлетов перед Олимпиадой-2018
В США умер "самый очаровательный в мире шпиц" по кличке Бу
Число жертв взрыва трубопровода в Мексике увеличилось до 70 человек
Архив группы "Гражданская оборона" выставят на торги
Дональд Трамп предрек обвал фондовых рынков в случае своего импичмента
Минтранс надеется на сохранение текущих цен на авиабилеты
Специалист Фобоса рассказал про зимнюю грозу, которую зафиксировали прошлой ночью в Москве
Полицейские задержали 12 участников протеста "желтых жилетов" в Париже
В Госдуме предложили списать невозвратные долги россиян по ЖКХ
Николая Валуева раскритиковали за купание в проруби "с подогревом"
На Ровенской АЭС на Украине из-за неполадок отключили третий энергоблок
Путин окунулся в прорубь на Крещение
Глава РУСАДА попросил WADA не лишать агентство статуса соответствия
Facebook в США грозит рекордный штраф за передачу личных данных пользователей
В сети высмеяли Порошенко из-за фото с деревенскими детьми
Джордж Буш накормил федеральных служащих пиццей
Минсельхоз отметил небольшой рост цен на некоторые продукты
Аваков рассказал о нарушениях кандидатов в президенты Украины
Умер миллиардер Генри Си - самый богатый человек Филиппин
В Чувашии попросили списать долги за газ
«Желтые жилеты» пообещали устроить самую массовую акцию в Париже
Зеленский рассказал о встрече с Порошенко
В Крыму ответили на предложение Берлина по Керченскому проливу
В Москве на Ферганской улице второй раз за неделю просел грунт