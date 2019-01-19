Дональд Трамп предрек обвал фондовых рынков в случае своего импичмента

СЕГОДНЯ 17:41 2019-01-19T17:41:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп опубликовал очередной гневный пост в своем Twitter, в котором предрек обвал фондовых рынков в случае своего импичмента и подчеркнул, что нынешнее состояние американской экономики - "одно из лучших в истории".

- Экономика - одна из лучших в нашей истории, с безработицей на 50-летнем минимуме, и фондовый рынок готов снова побить рекорд (установленный нами много раз). А все, что вы слышали вчера - выдуманные истории про импичмент. Если вы хотите увидеть крах фондового рынка, вынесете Трампу импичмент!, - подчеркнул Трамп.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что демократы готовят импичмент Трампу после завершения расследования спецпрокурора Мюллера.

В свою очередь Трамп назвал призывающих к его импичменту демократов «больными людьми». Об этом президент США заявил на одной из пресс-конференций в Белом доме.

Как стало известно, Дональд Трамп не планирует объявлять режим ЧП в связи с шатдауном. Президент США намерен обратиться к демократам с предложением, чтобы положить конец бюджетному кризису