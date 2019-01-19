В Париже полицейские применили водометы против митингующих "желтых жилетов"
Парижские полицейские применили водометы против участников митинга "желтых жилетов". Колонна двигалась в сторону площади Инвалидов.
Некоторые участники акции "желты жилетов" выразили обеспокоенность происходящим, так как акция была согласована с городскими властями
Также стало известно, что количество задержанных на акции протестав Париже увеличилось до 20 человек.
В другом французском городе Ренне в результате столкновений травмы получили двое полицейских, силам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ. К таким же мерам стражи порядка прибегли в Лионе и Кане.
Относительно спокойно акция протеста проходит в Тулузе и Ницце. Сообщений о пострадавших пока не поступало, сообщает французский телеканал BFM TV.
Протесты жёлтых жилетов в Ницце.
По данным полиции, в субботней акции протеста приняло участие около 27 тысяч французов.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что полицейские задержали 12 участников протеста "желтых жилетов" в Париже. Подозрение правоохранителей вызвали наличие у митингующих запрещенных предметов, которые могли потенциально служить оружием.
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