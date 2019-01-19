СЕГОДНЯ 20:44 2019-01-19T21:04:01+03:00

В Париже полицейские применили водометы против митингующих "желтых жилетов" Фото: REUTERS

Число задержанных на акции увеличилось до 20 человек [видео]

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Парижские полицейские применили водометы против участников митинга "желтых жилетов". Колонна двигалась в сторону площади Инвалидов.

Некоторые участники акции "желты жилетов" выразили обеспокоенность происходящим, так как акция была согласована с городскими властями

Также стало известно, что количество задержанных на акции протестав Париже увеличилось до 20 человек.

В другом французском городе Ренне в результате столкновений травмы получили двое полицейских, силам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ. К таким же мерам стражи порядка прибегли в Лионе и Кане.

Относительно спокойно акция протеста проходит в Тулузе и Ницце. Сообщений о пострадавших пока не поступало, сообщает французский телеканал BFM TV.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/687194" frameborder="0"></iframe> Протесты жёлтых жилетов в Ницце.

По данным полиции, в субботней акции протеста приняло участие около 27 тысяч французов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что полицейские задержали 12 участников протеста "желтых жилетов" в Париже. Подозрение правоохранителей вызвали наличие у митингующих запрещенных предметов, которые могли потенциально служить оружием.