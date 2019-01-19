Захарова ответила Анатолию Чубайсу на слова о бедности россиян
Официальный представитель МИД России в своем аккаунте в Facebook ответила главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу на его слова о бедности россиян.
Речь идет о высказывании политика во время Гайдаровского форума о том, что стоимость электроэнергии в России «вдвое ниже, чем в мире», а жители страны относятся к этому ресурсу очень расточительно. Позже, комментируя эту свою мысль глава Роснано отметил, что подходить к вопросу повышения цен на электроэнергию следует взвешенно, так как Россия бедная страна.
- Почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно», хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее. Жду ответа, как ваучер члена кабинета, - прокомментировала Захарова в своем Facebook.
Напомним, выступление главы Роснано на Гайдаровском форуме уже стало предметом публичного спора. За слова о российской системе электроснабжения Чубайса раскритиковал телеведущий Владимир Соловьев. Анатолий Борисович в свою очередь ответил скандальным постом в Facebook.