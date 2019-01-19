В Черное море направляется американский эсминец
США направили эсминец "Дональд Кук" в Черное море. Судно прибудет туда "для проведения операций по безопасности региона", как заявили представители американского флота.
- Donald Cook начал прохождение пролива Дарданеллы в северном направлении 19 января для проведения в Черном море операций по обеспечению безопасности и укрепления региональной стабильности, - сообщается на сайте Шестого флота ВМС США.
В российском Национальном центре управления обороной заявили, что корабли Черноморского флота уже приступили к слежению за эсминцем, сообщает "РИА-Новости".
Капитан корабля Мэттью Дж. Пауэл заявил, что прибытие эскадренного миноносца призвано "продемонстрировать оперативную совместимость военно-морских сил в достижении целей по обеспечению безопасности в регионе".
Известно, что в 2018 году в Черном море побывали полдюжины американских кораблей. Также, 6 января в акваторию заходил десантный корабль Fort McHenry. В российском оборонном ведомстве сообщили, что действия судна контролировал сторожевой корабль "Пытливы".
А 6 декабря прошлого года один из эсминцев ВМС США демонстративно проследовал вблизи залива у берегов РФ. Американская сторона считает, что так проявляет "свою готовность обеспечивать свободу навигации".