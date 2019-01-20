Ракета-носитель Delta IV вывела на орбиту американский спутник-разведчик

СЕГОДНЯ 00:51 2019-01-20T01:02:44+03:00

Запланированный на 8 декабря прошлого года старт Delta IV несколько раз переносили по разным причинам

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В субботу, 19 января, с базы Военно-воздушных сил США в Калифорнии стартовала тяжелая ракета-носитель Delta IV с американским разведывательным спутником, сообщила на своей странице в Twitter компания United Launch Alliance (ULA), которая осуществляла запуск.

По ее данным, к этому часу спутник Национального управления военно-космической разведки Соединенных Штатов уже выведен на орбиту.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, изначально старт тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy с оснащенным оптико-электронной аппаратурой аппаратом KH-11 Key Hole («Замочная скважина») был запланирован на 8 декабря прошлого года, однако тогда его отменили из-за проблем с резервным каналом связи между центром управления и стартовой площадкой. После этого запуск Delta IV отменяли несколько раз по различным причинам.

Миссия разведывательного спутника засекречена.