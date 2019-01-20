2019-01-20T01:02:44+03:00
В мире

Ракета-носитель Delta IV вывела на орбиту американский спутник-разведчик

Запланированный на 8 декабря прошлого года старт Delta IV несколько раз переносили по разным причинам
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Ракета-носитель Delta IV стартовала с базы Военно-воздушных сил США в КалифорнииРакета-носитель Delta IV стартовала с базы Военно-воздушных сил США в КалифорнииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В субботу, 19 января, с базы Военно-воздушных сил США в Калифорнии стартовала тяжелая ракета-носитель Delta IV с американским разведывательным спутником, сообщила на своей странице в Twitter компания United Launch Alliance (ULA), которая осуществляла запуск.

По ее данным, к этому часу спутник Национального управления военно-космической разведки Соединенных Штатов уже выведен на орбиту.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, изначально старт тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy с оснащенным оптико-электронной аппаратурой аппаратом KH-11 Key Hole («Замочная скважина») был запланирован на 8 декабря прошлого года, однако тогда его отменили из-за проблем с резервным каналом связи между центром управления и стартовой площадкой. После этого запуск Delta IV отменяли несколько раз по различным причинам.

Миссия разведывательного спутника засекречена.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Корреспондент АР погиб, освещая вооружённые столкновения в Триполи
Силы Черноморского флота России следят американским эсминцем Donald Cook
«Желтые жилеты» ворвались в тюрьму на востоке Франции
Елизавету II заметили за рулем машины без пристегнутого ремня безопасности
В США покончил с собой известный фигурист Джон Кафлин
В Черное море направляется американский эсминец
Захарова ответила Анатолию Чубайсу на слова о бедности россиян
Убитого мэра Гданьска Павла Адамовича похоронили в главном храме города
В РПЦ ответили Филарету, решившему именоваться «патриархом Украины-всея Руси»
В Париже полицейские применили водометы против митингующих "желтых жилетов"
Дональд Трамп заявил, что он самый деятельный президент за всю историю США
Суд Норвегии арестовал россиянина, который напал с ножом на женщину
Насте Рыбке продлили задержание на трое суток
Адвокат Кристоф Вишеманн заявил, что МОК скрыл доказательства невиновности российских атлетов перед Олимпиадой-2018
В США умер "самый очаровательный в мире шпиц" по кличке Бу
Число жертв взрыва трубопровода в Мексике увеличилось до 70 человек
Архив группы "Гражданская оборона" выставят на торги