Силы Черноморского флота России следят американским эсминцем Donald Cook

СЕГОДНЯ 01:27 2019-01-20T01:27:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Силы Черноморского флота России внимательно следят за передвижениями американского эсминца Donald Cook, который вечером в субботу, 19 января, вошел в Черное море.

Об этом сообщили в Минобороны, уточнив, что «к непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый». Кроме того, за военным кораблем военно-морских сил США будут наблюдать с помощью электронных и технических средств Черноморского флота.

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации (НЦУО) добавили, что эскадренный миноносец Donald Cook зашел в акваторию Черного моря в 20:50 по московскому времени, и напомнили, что по международной конвенции Монтрё время пребывания «Дональда Кука» в Черном море не должно превысить 21 сутки, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, представители американского Шестого флота заявили, что эсминец Donald Cook прибыл в регион «для проведения операций по безопасности».