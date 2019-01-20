2019-01-20T10:06:26+03:00
Происшествия

Летчики, погибшие при столкновении Су-34, запутались в парашютной системе

Такие выводы сделали в экстренных службах Сахалинского края
Ася РОМАНЧУК
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Двое пилотов Су-34 могли погибнуть, запутавшись в парашютных системахДвое пилотов Су-34 могли погибнуть, запутавшись в парашютных системахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Названа предположительная причина гибели двух летчиков из столкнувшихся истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Татарском проливе. Скорее всего, они запутались в частях парашютной системы. Такое предположение было озвучено в службах Сахалинского края.

Пока данная версия не получила официального подтверждения, но известные подробности о произошедшем, подтверждают слова источника.

Моряки с корабля «Электрон» нашли спасательный плот, в котором было найдено связанное фалом тело пилота в летном шлеме, гидротермокостюме и с пристегнутым парашютом.

Второго человека обнаружили неподалеку в своем плоту. Тело человека тоже было опутанным парашютом и стропами, сообщает газета "Известия".

Столкновение двух истребителей-бомбардировщиков произошло 18 января в 8:07 утра. Самолеты совершили касание над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега.

Все четверо летчиков усели катапультироваться. Двое из них найдены мертвыми. 18 января, удалось найти и спасти двух летчиков истребителя-бомбардировщика Су-34, который потерпел крушение на Дальнем Востоке.

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