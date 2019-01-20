2019-01-20T17:37:14+03:00
Политика

В Москве прошел митинг против передачи Японии Курильских островов

Участниками акции стали члены движений, которые не входят в список зарегистрированных политический партий в России
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Москве прошел митинг против передачи Японии Курильских острововВ Москве прошел митинг против передачи Японии Курильских острововФото: Михаил ФРОЛОВ
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В воскресенье, 20 января, на Суворовской площади в Москве прошел митинг "За сохранение территориальной целостности России. Против передачи Курильских островов Японии" .

Манифестантами стали члены движения "Левый фронт", Партии Дела, движения "Новороссия", "Гражданской солидарности", а также "Комитета защиты территориальной целостности России". Ни одна из перечисленных организаций не входит в список зарегистрированных политических партий в России.

Митингующие выступали за сохранение территориальной целостности России. Участники протеста высказывали своё мнение против передачи Курильских островов Японии, на которой настаивают в Токио, сообщает "РИА-Новости".

До проведения митинга в мэрию Москвы поступило четыре заявки на проведение 19 и 20 января акций по курильскому вопросу. Всего были согласованы два митинга численностью до 500 человек 20 января по трем заявкам: один - на Суворовской площади, 20; и один - на площади Краснопресненской заставы.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что Сергей Лавров Лавров прокомментировал возможную передачу Японии части Курильских остров. Политик заявил, что такой исход возможен лишь в случае, если Токио признает итоги Второй мировой войны.

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