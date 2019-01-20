В правительстве РФ прокомментировали позицию Абэ о южных Курилах

СЕГОДНЯ 19:13 2019-01-20T19:22:14+03:00

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Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на заявления премьера-министра Японии Синдзо Абэ о том, что его страна претендует на Южные Курилы. По мнению российского политика, слова Абэ "сильно осложнят переговоры с Владимиром Путиным".

Владимир Путин и премьер-министр Японии встретяться в Москве 22 января и обсудят вопросы, связанные с заключением мирного договора между двумя странами.

В начале января этого года Синдзо Абэ заявил, что Япония претендует на Южные Курилы, но ее позиция по территориальному вопросу не предполагает выселения оттуда проживающих там россиян. Абэ надеется получить их согласие на передачу этих территорий японцам, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве прошел митинг против передачи Японии Курильских островов. Участниками акции стали члены движений, которые не входят в список зарегистрированных политический партий в России