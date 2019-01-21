Помпео обсудил с главой МИД Японии подготовку к новой встрече Трампа с Ким Чен Ыном

СЕГОДНЯ 07:33 2019-01-21T07:33:51+03:00

Второй саммит США и КНДР предварительно запланирован на конец февраля этого года

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В понедельник, 21 января, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Японии Таро Коно с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве.

По его данным, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсуждали подготовку к новой встрече президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Белый дом объявил, что их вторая встреча состоится совсем скоро: предварительно саммит США и КНДР запланирован на конец февраля этого года. Пресс-секретарь американской администрации добавила, что Трамп «с нетерпением» ждет переговоров с Ким Чен Ыном, а место их встречи пообещала назвать позже.

Между тем, СМИ уже сообщили, что встреча лидеров США и КНДР пройдет во Вьетнаме – скорее всего, в столице страны Ханое.

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