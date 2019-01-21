Экс-президент Украины обвинил россиян в "любви" к рабству

СЕГОДНЯ 07:48 2019-01-21T07:48:32+03:00

Виктор Ющенко считает, что граждане РФ якобы просто не могут жить без царя

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Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что россияне не могут жить в условиях демократии и якобы любят быть рабами.

"Они такие по своей натуре. Россияне любят рабство, хотят царя, они не стремятся к демократии", - заявил политик в эфире телеканал "112 Украина".

При этом он упомянул высказывание советского писателя Алексея Толстого, который говорил о существовании двух держав - Русь Киевская и Русь Тайги. Первая якобы отличается высоким культурным уровнем и другими характерными для Европы вещами, а вторая является дикой и звериной. По словам Ющенко, в данном случае речь идет именно о нелюдимой Руси.

Стоит отметить, что ранее экс-глава государства уже называл рабами и самих украинцев. Он обвинял своих соотечественников в том, что они до сих пор поддерживают экономические связи с Россией и ведут себя не как народ, жаждущий победы, передает сайт kp.ru.