Население Китая увеличилось до 1,395 млрд человек

СЕГОДНЯ 08:06 2019-01-21T08:06:20+03:00

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Население Китая продолжает увеличиваться, и в прошлом году этот прирост составил 0,38% или 7,37 млн человек. Таким образом в настоящий момент на территории республики проживают более 1,395 млрд человек. Об этом сообщили в Государственном статистическом управлении КНР.

Согласно данным доклада ведомства, в прошлом году в Китае родились 15,23 млн человек, а скончались лишь 9,93 млн. В целом темп прироста населения составил 3,81%.

Так, на начало 2019 года в стране проживают 713,5 млн мужчин и 681,8 млн женщин. Более 64% из них (897,29 млн человек) являются гражданами в возрасте от 16 до 59 лет, трудоспособное население от 60 до 65 лет составляет около 18% или 249,49 млн человек, а 12%(166,58 млн человек) - это люди старше 65 лет. При этом стоит отметить, что за последний год доля городских жителей увеличилась еще 1,06%. На настоящий момент она составляет 59,58% от всего населения республики.

"Население нашей страны в целом продолжает стабильно увеличиваться, успешно продвигается процесс урбанизации", - цитирует ТАСС главу ГСУ Нин Цзичжэ.

Между тем, ранее сайт kp.ru писал о том, что, согласно докладу экономиста Пекинского университета Су Цзяня и демографа Висконсинского университета И Фусяня, количество граждан КНР в прошлом году наоборот уменьшилось на 1,27 млн человек. Специалисты сообщали о том, что число родившихся на территории Китая детей сократилось на 2,5 млн по сравнению с 2017 годом.