Талибы напали на базу спецслужб в Афганистане: погибли 18 человек

СЕГОДНЯ 09:35 2019-01-21T09:35:50+03:00

При взрыве в городе Майданшахр по меньшей мере 18 человек погибли, 27 получили ранения Фото: REUTERS

Также известно о 27 пострадавших в результате взрыва на военном объекте

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Возле базы спецслужб Афганистана в городе Майданшахр прогремел взрыв. По предварительной информации, на военный объект напала небольшая группа талибов - членов местного исламистского движения.

Как сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на свои источники, взрывное устройство было заложено в автомобиле. В результате инцидента погибли не менее 18 человек погибли, еще около 27 получили ранения.

Власти страны утверждают, что трое нападавших уже ликвидировали. Четвертый же погиб сам во время приведения в действия установленной в автомобиле бомбы, передает телеканал Tolo News. Других подробностей инцидента не приводится.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года мощный взрыв прогремел также в столице Афганистана - Кабуле. Тогда террорист-смертник подорвал себя в зале дворца бракосочетания. Жертвами теракта стали 40 человек, еще около 80 получили ранения.