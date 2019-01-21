2019-01-21T09:54:04+03:00
Экономика

Рост ВВП Китая замедлился впервые с начала 90-х годов

Торговый конфликт Пекина и Вашингтона значительно осложнил ситуацию для экспортеров из азиатской страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Рост ВВП Китая замедлился до минимума за последние 28 летРост ВВП Китая замедлился до минимума за последние 28 летФото: REUTERS
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Темпы роста ВВП Китая замедлились впервые с начала 90-х годов и в IV квартале 2018 года составили всего 6,4%. В последний раз такая отметка фиксировалась более десяти лет назад.

В целом же по итогам года экономика КНР выросла на 6,6%. Это выше прогнозов правительства, которые ожидали показатель в 6,5%, но соответствует ожиданиям рынка.

Статистика говорит о том, что проблемы начались на фоне продолжающегося торгового конфликта между Пекином и Вашингтоном. Китайским экспортерам стало довольно сложно работать в таких условиях. Правительство республики пытается стимулировать рост розничных продаж национальной продукции, в частности автомобилей, однако пока безуспешно, сообщает "Интерфакс".

И если темпы роста ВВП КНР продолжают снижаться, то население страны стремительно увеличивается. Сайт kp.ru писал о том, что только в 2018 году этот прирост составил порядка 0,38% или 7,37 млн человек.

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