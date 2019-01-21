ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по месту прописки

СЕГОДНЯ 11:21 2019-01-21T11:21:05+03:00

Новый закон может вступить в силу уже в августе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь при покупке машины вне региона регистрации необходимо будет менять госзнаки

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Госавтоинспекция планирует вновь обязать автовладельцев получать госномера по месту прописки, то есть с кодом того региона, в котором зарегистрирован покупатель машины. Соответствующие поправки к закону "О государственной регистрации транспортных средств" приводятся на портале проектов нормативно правовых актов.

Напомним, что еще в 2013 году россияне получили возможность не менять гознаки автомобиля, приобретенного уже с номерами другого региона. Это существенно упрощало сам процесс и позволяло экономить на госпошлине.

Однако в скором времени в стране заработают старые правила. Такая необходимость вызвана потребностью проведения учета, анализа и прогнозирования развития регионов, проверки состояния дорожно-транспортной дисциплины.

Ожидается, что нововведение вступит в силу уже в августе 2019 года.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в России предложили ввести также госномера зеленого цвета. Такие знаки планируется присваивать электрическим автомобилям.