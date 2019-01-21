Россиян предлагают штрафовать за использование карт, где не указан Крым

СЕГОДНЯ 11:44 2019-01-21T11:44:34+03:00

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В России могут ввести штрафы за использование географических карт, где Крым не указан как часть РФ. Соответствующий законопроект Совет Федерации намерен рассмотреть в ближайшие три месяца. Сенатор от Крыма, член комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков уверен, что это пойдет на пользу, ведь использование карт без верной принадлежности полуострова влечет за собой нарушение целостности государственных границ. Тем более в Административном кодексе существует статья об использовании госсимволов — герба и флага РФ, она частично отражает проблему, которую хотят поднять сенаторы.

Законопроект будет касаться не только Крыма, но и общего изображения карты. Прототипом для законопроекта может стать ст. 19.11 КоАП «Нарушение порядка изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения Государственного герба России». Данная статья предусматривает штрафы от 500 до 1000 рублей.

В Россреестре, а именно данное ведомство следит за правильностью изображения карт, объясняют, что сейчас привлечь к ответственности производителей карт, которые не указывают Крым частью России, почти невозможно. Проблему пытаются решить не только в Совфеде, но и в Министерстве экономического развития. Представители ведомства уже подготовили законопроект о внесении изменений в КоАП, сообщает газета "Известия".