Мединский: доступ в интернет будет осуществляться по паспорту еще при нашей с вами жизни

СЕГОДНЯ 13:32 2019-01-21T13:32:54+03:00

Министр считает, что в будущем сеть во всем мире будет регулироваться намного жестче и вся анонимность уйдет «в условный даркнет».

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Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский считает, что в будущем доступ в интернет по всему миру будет осуществляться «по паспорту» - через персональный идентификатор, который будет назначен специальными регулирующими органами.

Своим мнением министр поделился в интервью агентству ТАСС.

По словам Мединского, сейчас всемирная сеть является «излишне свободной» зоной, которая нуждается в регулировании.

«И в будущем во всем мире будет жестче регулироваться, просто поверьте мне. То, что мы в будущем будем входить в интернет "по паспорту", — это я вам гарантирую. Не только в России, во всем мире. Этот вопрос решится еще при нашей с вами жизни», - заявил глава ведомства. И пообещал, что анонимность, будет уходить «в условный даркнет».

При этом Мединский подчеркнул, что интернет не входит в зону компетенции Минкультуры, и это просто его «личный прогноз».

Напомним, что ранее за госрегулирование интернета выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как ранее писал kp.ru, на Всемирной конференции по вопросам Интернета в Китае Медведев заявил, что правила использования интернета должны быть универсальны для всех стран мира, они не должны противоречить духу свободы. Однако российский премьер обратил внимание на то, интернет дает возможность для пропаганды терроризма, потому на первый план выходят вопросы информационной безопасности.