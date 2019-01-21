Эксперт рассказал о нюансах привязки автомобильных номеров к регионам

СЕГОДНЯ 14:30 2019-01-21T14:30:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Региональную привязку автономеров отменили в 2013 году, однако ее планируют вернуть. Эту инициативу прокомментировал главный редактор журнала «Движок» Илья Огородников. По его мнению, это позволит эффективнее мониторить транспортные потоки в стране. Легче будет составлять статистику – кто и куда чаще ездит, какие регионы самые автомобилизированные, смотреть на продажи, выявлять нарушителей.

Однако Огородников вспомнил и минусы такой системы. Например, в крупных городах и регионах не хватало номеров и людям приходилось стоять в очереди. ГИБДД была вынуждена закупать знаки для выдачи по тендеру, тратя на это время и средства. Кроме того, сотрудники ГИБДД выявляли неместных водителей и чаще их проверяли. При покупке машины из другого региона нужно было менять номер, затрачивая каждый раз деньги.

Первоначальные функции привязки номеров все же посчитали более весомыми и решили вернуть прежнюю схему.

«Вопрос остается только в том, не вернутся ли вместе с этим и старые проблемы», - поделился своим мнением эксперт с "Российской газетой".

Ситуацию могут решить поправки. Одна из них заключается в том, что ГИБДД будут назначать сочетания цифр и букв, а выдавать номера будут частные компании. Напомним, нововведение начнет действовать в августе этого года. Россиян обяжут регистрировать свои машины в том регионе, где они прописаны.

Читайте также:

Новые автомобильные номера 2019 в России

В 2019 году в России появится 10 типов новых номеров для автомобилей и мотоциклов. Изменится не только форма и размер, но и содержание регистрационных знаков. Привычные нам номерные знаки появились в стране в 1993 году, с тех пор ГОСТ не менялся. Хотя по российским дорогам ездит множество американских и японских авто с нестандартным крепежом, в который водители вынуждены были вгонять слишком узкие и длинные российские номера. С 2019 года про эти и многие другие неудобства можно будет забыть (подробнее)