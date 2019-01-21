2019-01-21T14:43:16+03:00
В мире

В Израиле заявили об открытом противостоянии с Ираном

По словам министра разведки еврейского государства, его страна готова к эскалации конфликта, если Тегеран попытается закрепиться в Сирии
Дарья ИВАШКИНА
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В Израиле заявили об открытом противостоянии с ИраномВ Израиле заявили об открытом противостоянии с ИраномФото: REUTERS
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В Израиле прокомментировали авиаудары по иранским военным объектам в Сирии. По словам министра разведки и транспорта страны Исраэла Каца, это было «четкое послание» Касему Сулеймани - командующему спецподразделением «Аль-Кудс» в составе иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Также Кац заявил, что Израиль вступил в открытое противостояние с Ираном и готов к эскалации конфликта, если Тегеран попытается закрепиться в Сирии. «Наша политика изменилась. Это открытое противостояние с Ираном. Когда нам нужно будет усилить это противостояние, мы это сделаем. Мы не позволим им закрепиться в Сирии», - приводит слова министра разведки еврейского государства газета The Jerusalem Post.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на понедельник, 21 января, военные Израиля нанесли по Сирии удары с воздуха и с земли. При этом в армии еврейского государства заявили, что целью атаки были иранские подразделения «Аль-Кудс».

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