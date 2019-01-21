Военные Израиля нанесли по Сирии удары с воздуха и с земли
В израильской армии заявили, что цель атаки – иранские подразделения «Аль-Кудс»
Израильская авиация нанесла удар по целям в СирииФото: REUTERS
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Армия обороны Израиля объявила, что в ночь с воскресенья на понедельник, 21 января, нанесла ракетные удары по Сирии. В сообщении армейской пресс-службы говорится, что цель атаки – иранские подразделения «Аль-Кудс» на сирийской территории.
«Мы предостерегаем сирийские вооруженные силы от попыток нанести ущерб израильским силам или территории», - отмечается в сообщении на странице военных еврейского государства в Twitter.
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