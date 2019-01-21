РУСАДА займется 13-летней фигуристкой, заявившей о пользе допинга

СЕГОДНЯ 15:00 2019-01-21T15:00:15+03:00

Глава российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что у спортсменов нужно формировать нетерпимость к стимулирующим препаратам [видео]

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13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова уже наверняка пожалела о своих необдуманных заявлениях во время прямого эфира с подписчиками в Инстаграм. Сейчас девочка тренируется в спортивной школе «Снежные барсы». В этом сезоне она победила на пятом этапе Кубка России в категории «кандидаты в мастера спорта». На вопрос своих фолловеров о том, как выступать стабильно, юная спортсменка, не задумываясь, ответила: «Пьешь много допинга и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить».

13-летняя русская фигуристка заявила, что нужно пить правильный допинг, чтобы побеждать.

Кто-то из подписчиков спросил, принимают ли допинг фигуристы столичного катка «Хрустальный», где тренировались и тренируются многие звезды отечественного фигурного катания, среди которых Алина Загитова, Евгения Медведева, Юлия Липницкая и другие, пишет РИА Новости.

«Нет, ну конечно, пьют», - заявила Анастасия.

13-летняя русская фигуристка заявила, что нужно пить правильный допинг, чтобы побеждать. Часть 2 .

Слова юной спортсменки уже возмутили чиновников от спорта. Глава российского антидопингового агентства Юрий Ганус отметил, что они проведут профилактическую работу с фигуристкой.

«Мы займёмся дополнительной проверкой и образовательной работой в отношении этой спортсменки. Мы все вместе должны внедрить в стране культуру нетерпимости к допингу», -приводит слова Гануса «Спорт-экспресс».

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