Тутберидзе удивила выбором: юная фигуристка оказалась лучше Загитовой

Не секрет, что Этери Тутберидзе вот уже несколько лет ставит высококлассных фигуристок на поток. На этот раз именитый тренер удивила поклонников своим признанием. Она назвала программу 12-летней Камилы Валиевой "Девочка на шаре" с картины Пабло Пикассо лучшей в нынешнем сезоне.

Примечательно, что выбор специалиста оказался совершенно непредсказуемым и пал не на выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой, а на ее потенциальную соперницу из группы Тутберидзе. В своем Instagram специалист разместила фотоколлаж знаменитой картины испанского художника Пабло Пикассо "Девочка на шаре" и юной фигуристки Камилы Валиевой. "Моя любимая программа года", - написала Тутберидзе.

КТО ТАКАЯ КАМИЛА ВАЛИЕВА

tutberidze.eteri Любимая программа Этери Тутберидзе

12-летнюю Валиеву называют "чудом" фигурного катания. Главными качествами, которыми отличается Валиева, являются отменная пластика, а также работа корпусом и руками.

Карьеру юная девушка начала в Казани. В 2012 году она переехала в Москву, где до нынешнего сезона тренировалась в СШОР "Москвич". После этого спортсменку в свою группу забрала Этери Тутберидзе.

kamilavalieva26 В группе Тутберидзе появилась новая звезда

Валиева громко заявила о себе после участия в Кубке Москвы в нынешнем сезоне. В ходе короткой программы "Девочка на шаре" она продемонстрировала тройной флип и двойной аксель, а также выполнила каскад тройной лутц в связке с тройным тулупом, который был исполнен во второй части программы и принес фигуристке дополнительные баллы. Примечательно, что костюм юной спортсменки напоминает наряд героини картины Пикассо - обтягивающая майка и шорты.

Камила Валиева громко заявила о себе после участия в Кубке Москвы в нынешнем сезоне. Фото Youtube

СТАВКА НА ВОЗРАСТ

Тутберидзе умело работает с юными талантами. Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Алина Загитова, Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова тому пример. Последние три заняли месяц назад весь пьедестал на взрослом чемпионате России.

На данный момент Валиева не может в силу возраста выступать даже на международных юниорских турнирах. Но успешно выносит всех на российских соревнованиях. По регламенту она пройдет только начиная со следующего сезона. Но, очевидно, Тутберидзе рассматривает Валиеву как главную претендентку на победу в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. В этом случае для фигуристки ее возраст является большим плюсом.

Согласно правилам турнира, на Играх в столице Китая смогут выступить спортсменки, которые родились до 1 июля 2006 года. Валиева родилась 26 апреля. Это отмечает и сама Этери Тутберидзе. У Валиевой есть все, чтобы стать суперзвездой. Главное, чтобы не помешали травмы.

На двух последних Олимпиадах выбор специалистки был удачным. В 2014 году в Сочи золото в командных соревнованиях завоевала Юлия Липницкая. На Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане триумфатором турнира женского одиночного катания стала Алина Загитова. Серебро досталось Евгении Медведевой, которая в мае 2018 года от Тутберидзе перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.