В WhatsApp больше нельзя отправить одно сообщение более чем пяти пользователям
Мессенджер WhatsApp сократил до пяти количество пользователей, кому можно пересылать одно и то же сообщение.
- Мы устанавливаем сегодня лимит в пять сообщений по всему миру», – рассказала Reuters Виктория Грэнд,вице-президент WhatsApp по коммуникациям.
По словам руководителя отдела коммуникаций WhatsApp Карла Вуга, 21 января, WhatsApp выпустит необходимое обновление. Первоначально обновление будет доступно для владельцев устройств на базе Android, затем – iOS.
Напомним, WhatsApp уже ограничивал функцию Forward в прошлом году. Количество людей и групп, которым можно было отправить одно и то же сообщение, разработчики сократили с 250 до 20. Примечательно, что в Индии функцию ограничили сразу до пяти человек.
В компании ограничения на пересылку сообщений в WhatsApp связали с печальными событий в Индии, где "ложные сообщения" и "провокационные материалы" привели к расправам над людьми. В начале июля 2018 года толпа устроила самосуд в отношении пятерых жителей штата Махараштра, которых заподозрили в попытке похитить ребенка. Трое из них погибли в результате инцидента.
После этого Министерство информационных технологии азиатского государства обратилось в компанию с просьбой остановить распространение через платформу недостоверной информации.
Отметим, мессенджер WhatsApp является собственностью Facrbook. Сервисом пользуется около 1,5 млрд человек по всему миру.