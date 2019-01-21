В WhatsApp больше нельзя отправить одно сообщение более чем пяти пользователям

СЕГОДНЯ 17:07 2019-01-21T17:07:53+03:00

WhatsApp уже ограничивал функцию Forward в прошлом году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До сих пор осуществлять такие рассылки можно было до 20 раз

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Мессенджер WhatsApp сократил до пяти количество пользователей, кому можно пересылать одно и то же сообщение.

- Мы устанавливаем сегодня лимит в пять сообщений по всему миру», – рассказала Reuters Виктория Грэнд,вице-президент WhatsApp по коммуникациям.

По словам руководителя отдела коммуникаций WhatsApp Карла Вуга, 21 января, WhatsApp выпустит необходимое обновление. Первоначально обновление будет доступно для владельцев устройств на базе Android, затем – iOS.

Напомним, WhatsApp уже ограничивал функцию Forward в прошлом году. Количество людей и групп, которым можно было отправить одно и то же сообщение, разработчики сократили с 250 до 20. Примечательно, что в Индии функцию ограничили сразу до пяти человек.

В компании ограничения на пересылку сообщений в WhatsApp связали с печальными событий в Индии, где "ложные сообщения" и "провокационные материалы" привели к расправам над людьми. В начале июля 2018 года толпа устроила самосуд в отношении пятерых жителей штата Махараштра, которых заподозрили в попытке похитить ребенка. Трое из них погибли в результате инцидента.

После этого Министерство информационных технологии азиатского государства обратилось в компанию с просьбой остановить распространение через платформу недостоверной информации.

Отметим, мессенджер WhatsApp является собственностью Facrbook. Сервисом пользуется около 1,5 млрд человек по всему миру.