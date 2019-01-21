2019-01-21T17:26:11+03:00
В мире

Более 120 силовиков погибли при атаке талибов* в Афганистане

Боевики напали на военную базу в провинции Вардак
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Боевики напали на военную базу в афганской провинции ВардакБоевики напали на военную базу в афганской провинции ВардакФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 21 января, боевики запрещенного в России радикального движения «Талибан» напали на военную базу, расположенную в центральной афганской провинции Вардак, а именно в городе Майданшахр.

В результате атаки, по данным министерства обороны Афганистана, погибли 126 сотрудников служб безопасности исламской республики. «У нас есть информация, что 126 человек погибли при взрыве в военном тренировочном центре», - сказал источник Reuters.

Как сообщают местные СМИ, всего нападавших было пятеро. При этом сначала террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиле. А затем четверо других боевиков начали обстреливать военную базу, однако вскоре были ликвидированы, передает телеканал Tolo News.

Кстати, отметим, это далеко не первое нападение на военных в Афганистане. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года в результате атаки талибов в афганской провинции Герат погибли 14 военнослужащих, и еще 20 солдат афганской армии попали в плен.

*«Талибан» – запрещенная в России экстремистская организация

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Премьер-министр Японии прилетел в Москву
Шоумен Зеленский стал кандидатом в президенты Украины от партии «Слуга народа»
В Госдуме прокомментировали слова 13-летней фигуристки о пользе допинга
Кокорин сравнил россиян со «стадом баранов»
Детей могут одеть в светоотражающую одежду
Германия отозвала разрешение на деятельность у иранской авиакомпании
В WhatsApp больше нельзя отправить одно сообщение более чем пяти пользователям
ЦИК РФ направил в МИД список возможных наблюдателей на украинских выборах
Заседание Совета Россия - НАТО пройдет 25 января в Брюсселе
Эксперт рассказал, почему Россия не променяет Курильские острова на мирный договор
В Сирии смертник атаковал колонну американских и курдских военных
МИД РФ: Москва не признает одностороннее решение США о приостановке ДРСМД