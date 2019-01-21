Более 120 силовиков погибли при атаке талибов* в Афганистане

СЕГОДНЯ 17:15 2019-01-21T17:26:11+03:00

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В понедельник, 21 января, боевики запрещенного в России радикального движения «Талибан» напали на военную базу, расположенную в центральной афганской провинции Вардак, а именно в городе Майданшахр.

В результате атаки, по данным министерства обороны Афганистана, погибли 126 сотрудников служб безопасности исламской республики. «У нас есть информация, что 126 человек погибли при взрыве в военном тренировочном центре», - сказал источник Reuters.

Как сообщают местные СМИ, всего нападавших было пятеро. При этом сначала террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиле. А затем четверо других боевиков начали обстреливать военную базу, однако вскоре были ликвидированы, передает телеканал Tolo News.

Кстати, отметим, это далеко не первое нападение на военных в Афганистане. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года в результате атаки талибов в афганской провинции Герат погибли 14 военнослужащих, и еще 20 солдат афганской армии попали в плен.

*«Талибан» – запрещенная в России экстремистская организация