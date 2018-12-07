СЕГОДНЯ 12:14 2018-12-07T12:25:35+03:00

В Афганистане в результате атаки талибов* погибли 14 военных Фото: REUTERS

Еще 20 солдат афганской армии попали в плен

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Боевики радикального движения "Талибан" (запрещена в РФ) 6 декабря напала на форпост афганских военных в провинции Герат. В результате атаки погибли 14 военнослужащих армии Афганистана. Об этом сообщил телеканал ToloNews со ссылкой на представителя губернатора провинции Джайлани Фархад.

Кроме того, 20 военных попали в плен. Нападение было совершено в районе Шинданд.

В настоящее время других подробностей не приводится.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 22 ноября в Афганистане талибы убили 22 сотрудника полиции, в том числе два высокопоставленных командира местных сил безопасности, еще пятеро полицейских получили ранения в перестрелке.

11 ноября жертвами очередного нападения боевиков организации Талибан стали 25 человек: десять сотрудников силовых структур Афганистана и 15 мирных жителей.

*«Талибан» – запрещенная в России экстремистская организация.