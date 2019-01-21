Кокорин сравнил россиян со «стадом баранов»

СЕГОДНЯ 17:44 2019-01-21T17:46:39+03:00

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В понедельник, 21 января, появилась информация о том, что нападающий питерского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, который в настоящее время находится в московском СИЗО «Бутырка», ответил на очередное письмо. Речь идет о послании, написанном спортсмену в изолятор одним из болельщиков.

Причем, как стало известно, в своем ответе футболист сравнил россиян со «стадом баранов», а также призвал своего фаната «не слушать никого». «По поводу мнения народа, не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже», - говорится в написанном Кокориным письме, оказавшемся в распоряжении издания «Невские новости».

Кстати, отметим, Александр Кокорин, ставший фигурантом уголовного дела после двух драк в Москве, довольно часто отвечает на письма, которые пишут ему в СИЗО. К примеру, в ноябре прошлого года футболист ответил на послание журналиста «Комсомольской правды».