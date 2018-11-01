Кокорин из СИЗО – Радио «КП»: «Все будет хорошо! Тренируюсь каждый день!»

СЕГОДНЯ 19:35 2018-11-01T21:18:33+03:00

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Я не верил, что футболисты ответят, честно отправил и Кокорину и Мамаеву примерно одинаковые сообщения: «Как дела? Как поддерживаете форму и когда надеетесь вернуться на футбольное поле? Следите ли за футболом, ведь матчи Лиги Европы идут довольно поздно?» И в конце пожелал удачи каждому.

Ответа ждал? — Нет. Сколько подобных писем они получают? Наверное, сотни или тысячи — узнаем, когда спортсмены дадут первое интервью на свободе, а это может быть не раньше 8 декабря.

Александр Кокорин отправил весточку из застенков СИЗО.

Отправить послание футболистам в Бутырку на самом деле может каждый: существует портал «ФСИН-Письмо», где буквально в два действия можно написать послание арестованному, например, Александру Кокорину. СИЗО — Бутырка, год рождения 1991. Больше информации и не нужно, ни индекса никакого, ни, прости господи, номер камеры.

Сообщение любому находящемуся в учреждении ФСИН стоит всего 55 рублей (до двух с половиной тысяч знаков, это по сути лист А4). Если хотите получить ответ — система снимет еще 55 рублей с вашей карты. А дальше ждите. Александр Кокорин ответил меньше, чем за неделю, а вот от Павла Мамаева весточки нет.

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