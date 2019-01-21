Шоумен Зеленский стал кандидатом в президенты Украины от партии «Слуга народа»
Партия «Слуга народа» в понедельник, 21 января, приняла единогласное решение о выдвижение в кандидаты на должность президента Украины актера и шоумена Владимира Зеленского.
«Кандидатом на должность президента Украины от партии "Слуга народа" был выдвинут Владимир Зеленский,», - сообщили в пресс-службе партии.
Ранее шоумэн пообещал, что свою предвыборную кампанию будет проводить нетрадиционно – «в реальном времени», когда общественности будут демонстрироваться все этапы участия в президентской гонке.
Зеленский объявил о своем намерение участвовать в выборах президента в новогоднюю ночь в эфире украинского телеканала «1+1». Его обращение к согражданам на канале транслировалось вместо обращения Порошенко. К слову, в видеообращении шоумен говорил на двух языках: начал по-русски, продолжил по-украински.
Напомним, что президентская избирательная кампания официально стартовала на Украине 31 декабря. По последним опросам, лидером президентского рейтинга является глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. За нее готовы проголосовать 19,3% тех, кто определился с выбором. Зеленский занимает второе место (12,9%), за ним следует лидер объединения «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко (11,6%). Выборы президента Украины намечены на 31 марта
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