В Венесуэле подавили мятеж нацгвардии

СЕГОДНЯ 19:41 2019-01-21T19:41:31+03:00

Министр обороны страны заявил, что наказан будет «каждый военнослужащий, запятнавший позором свое оружие»

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В понедельник, 21 января, председатель Конституционного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо Рондон заявил, что части армии Боливарианской Республики смогли принудить к сдаче небольшую группу военнослужащих Национальной гвардии страны, пытавшихся с оружием в руках спровоцировать волнения среди местных жителей.

«Заметив выступление группы мятежников, мы пошли в контратаку, чтобы нейтрализовать действия предателей Отечества, которые безуспешно пытались подорвать мир в республике. Мы победим», — написал в своем Twitter-аккаунте Кабельо.

Ранее Министерство обороны Венесуэлы сообщило, что группа военнослужащих захватила оружие, однако в районе Каракаса Сан-Хосе-де-Котиса она была окружена и сдалась без боя. На данный момент задержанные дают показания. «Все они будут отвечать по всей строгости закона», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе Минобороны республики действия мятежников назвали противоречащими чести и традициям венесуэльской армии и добавили, что вооруженные силы не поддерживают «темные интересы крайне правых сил», они остаются верны Конституции и законам страны.

«Каждый, кто запятнает свое оружие позором, будет наказан по всей строгости закона», — написал в Twitter Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

Reuters сообщает, что ранее в интернете начало распространяться видеообращение человека в форме сержанта Нацгвардии, который призывал к свержению президента республики Николаса Мадуро.

Напомним, что ранее, 5 августа 2018 года, беспилотник взорвался рядом с лидером Венесуэлы. Тогда Мадуро без замедлений обвинил в покушении на себя представителей "правых сил", намекая на оппозицию и колумбийского президента Хуана Мануэля Сантоса.