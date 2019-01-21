2019-01-21T19:41:31+03:00
В мире

В Венесуэле подавили мятеж нацгвардии

Министр обороны страны заявил, что наказан будет «каждый военнослужащий, запятнавший позором свое оружие»
Елена Гильманова
Поделиться:
Комментарии: comments4
Мятеж нацгвардейцев в Венесуэле был подавлен.Мятеж нацгвардейцев в Венесуэле был подавлен.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 21 января, председатель Конституционного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо Рондон заявил, что части армии Боливарианской Республики смогли принудить к сдаче небольшую группу военнослужащих Национальной гвардии страны, пытавшихся с оружием в руках спровоцировать волнения среди местных жителей.

«Заметив выступление группы мятежников, мы пошли в контратаку, чтобы нейтрализовать действия предателей Отечества, которые безуспешно пытались подорвать мир в республике. Мы победим», — написал в своем Twitter-аккаунте Кабельо.

Ранее Министерство обороны Венесуэлы сообщило, что группа военнослужащих захватила оружие, однако в районе Каракаса Сан-Хосе-де-Котиса она была окружена и сдалась без боя. На данный момент задержанные дают показания. «Все они будут отвечать по всей строгости закона», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе Минобороны республики действия мятежников назвали противоречащими чести и традициям венесуэльской армии и добавили, что вооруженные силы не поддерживают «темные интересы крайне правых сил», они остаются верны Конституции и законам страны.

«Каждый, кто запятнает свое оружие позором, будет наказан по всей строгости закона», — написал в Twitter Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

Reuters сообщает, что ранее в интернете начало распространяться видеообращение человека в форме сержанта Нацгвардии, который призывал к свержению президента республики Николаса Мадуро.

Напомним, что ранее, 5 августа 2018 года, беспилотник взорвался рядом с лидером Венесуэлы. Тогда Мадуро без замедлений обвинил в покушении на себя представителей "правых сил", намекая на оппозицию и колумбийского президента Хуана Мануэля Сантоса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» решили объединиться
Сильвио Берлускони - электорату: «Раньше у меня было шесть женщин за ночь, сейчас же засыпаю после третьей»
Умер претендент на французский престол принц Генрих Орлеанский
На посту президента Трамп сделал более 8 тысяч лживых заявлений
МИД РФ пригрозил ответить на санкции Евросоюза из-за дела Скрипалей
Папа Римский презентовал сайт и приложение для молитв
«Нафтогаз» назвал условие снижения суммы иска к «Газпрому»
Премьер-министр Японии прилетел в Москву
Шоумен Зеленский стал кандидатом в президенты Украины от партии «Слуга народа»
В Госдуме прокомментировали слова 13-летней фигуристки о пользе допинга
Кокорин сравнил россиян со «стадом баранов»
Детей могут одеть в светоотражающую одежду
Более 120 силовиков погибли при атаке талибов* в Афганистане
Германия отозвала разрешение на деятельность у иранской авиакомпании
В WhatsApp больше нельзя отправить одно сообщение более чем пяти пользователям
ЦИК РФ направил в МИД список возможных наблюдателей на украинских выборах
Заседание Совета Россия - НАТО пройдет 25 января в Брюсселе
Эксперт рассказал, почему Россия не променяет Курильские острова на мирный договор
В Сирии смертник атаковал колонну американских и курдских военных
МИД РФ: Москва не признает одностороннее решение США о приостановке ДРСМД