2019-01-21T20:03:27+03:00
В мире

Сильвио Берлускони - электорату: «Раньше у меня было шесть женщин за ночь, сейчас же засыпаю после третьей»

На обвинения в старости 82-летний Сильвио, снова вышедший на политическую арену, отвечает сексуальными шутками
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ
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Экс-премьер Италии Сильвио БерлускониЭкс-премьер Италии Сильвио БерлускониФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Как только казалось бы уже давно утопленный своими оппонентами и засуженный экс-премьер Италии Сильвио Берлускони решил баллотироваться на выборы в Европарламент, на него посыпались обвинения в старости. Мол, поздно в таком возрасте. По фейсбуку ходят издевательские шутки про Сильвио о том, мол, «смотрите, зомби в самом деле существует, он стоит, сидит и даже двигается».

Злопыхателям Сильвио ответил в своей манере на встрече с электоратом на Сардинии: «Конечно, жаль, что мне уже 82 года, - сказал бывший премьер в баре «Mariuccia» в Пирри, недалеко от Кальяри, - но я все еще чувствую себя сильным и в тонусе. Раньше у меня обычно было по шесть женщин за ночь, сейчас я после третьей засыпаю».

В ответ слышится веселый смех и комплименты. В принципе, это очень итальянский стиль юмора - шутить на тему женщин и секса, даже когда ни женщин, ни секса уже давно в жизни нет.

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