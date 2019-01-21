2019-01-21T20:04:18+03:00
Экономика

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» решили объединиться

Если сделка состоится, объединенная компания станет третьим по величине продовольственным ритейлером в России
Дарья ИВАШКИНА
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«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» решили объединиться«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» решили объединитьсяФото: Александр ГЛУЗ (архив)
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В понедельник, 21 января, появилась информация о том, что «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» решили объединиться. По некоторым данным, владельцы эти торговых сетей договорились об объединении своих активов в единый розничный бизнес.

При этом ожидается, что в объединенном бизнесе 51% будет принадлежать Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, бенефициарам «Дикси» и «Бристоля», а 49% - основателю и владельцу «Красного и белого» Сергею Студенникову, пишет газета «Коммерсант». Также издание отмечает, что если сделка состоится, объединенная компания станет третьим по величине продовольственным ритейлером в России после «Магнита» и X5 Retail Group, в которую входят «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях стало известно, что крупнейшие магазины объединились против фальсификата. Как отмечалось, ритейлеры договорились не заключать договоры поставки с «серийными» производителями некачественного товара.

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